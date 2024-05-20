Можно ли получить новые водительские права без военного билета: правила сервисных центров МВД
После вступления в силу нового закона о мобилизации с 18 мая сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в обычном режиме. Пакет документов остается неизменным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа", - говорится в сообщении.
Документы для обмена водительского удостоверения
По данным пресс-службы, при обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), имеющееся водительское удостоверение.
Документы для перерегистрации авто
Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Для получения услуг необходимо произвести предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Новый закон о мобилизации
Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, который изменяет некоторые нормы для военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет.
В частности, все мужчины должны уточнить свои данные. Это можно сделать через ТЦК, ЦНАУ или приложение "Резерв+".