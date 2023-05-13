Пострадала ли энергосистема Украины в результате ночной атаки: ответ "Укрэнерго"

Как пишет "Укрэнерго", по состоянию на утро 13 мая энергосистема продолжает работать стабильно.

"Утренняя массированная атака дронов не нанесла повреждений объектам энергетической инфраструктуры. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу", - пишет пресс-служба.

В то же время отмечается, что враг продолжает активно обстреливать прифронтовые районы, в результате чего есть повреждение энергообъектов в Донецкой области.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

В Николаеве в результате удара пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, один из российских снарядов попал по территории детского сада.

Также об угрозе атаки вражеских БПЛА и работе ПВО ночью сообщали и в Киевской области.

В результате атаки Хмельницкой области ранения получили пять человек. Есть попадание в объект критической инфраструктуры, который находится вне населенных пунктов.

Согласно данным Воздушных сил, во время ночной атаки враг применил против Украины 21 "Шахед" 17 из которых были сбиты нашей ПВО. В том же числе были уничтожены все цели, летевшие в направлении к нашей столице.