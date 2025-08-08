Поставит ли Путин на паузу удары по Украине из-за встречи с Трампом: мнение эксперта

Встреча Трампа с Путиным. Почему это вызывает тревогу?

По словам эксперта, возможная встреча Трампа с Путиным является очень тревожной. Он объясняет это историческим примером 2018-го года, когда оба политика провели двухчасовую встречу тет-а-тет в Хельсинки еще во время первой президентской каденции Трампа.

"И потом, когда американцы раскрыли стенограмму беседы, то были в шоке из-за того, что 90% времени говорил Путин, а Трамп молчал. И это несмотря на то, что американский президент разговорчивый. Поэтому люди из окружения Трампа не могли объяснить что вообще произошло", - напоминает Ступак.

Он отмечает, что европейские союзники уже сейчас настаивают, чтобы следующие переговоры проходили не в формате "с глазу на глаз", а с присутствием представителей ЕС, которые могут адвокатировать интересы Украины.

"Потому что Трамп - это очень ненадежный персонаж. Есть риск в том, что Путин ему об истории Рюриковичей расскажет. В шутку, но все равно. Он может навешать на уши Трампу, который потом выйдет и скажет: "Украина, выходите из Запорожской, Херсонской областей, потому что будет плохо. Иначе оружие вам не дам. То есть есть такой риск огромный", - говорит Ступак.

По словам собеседника, хоть сейчас переговоры лидеров планируются и в западных медиа звучат заявления о встрече Трампа и Путина на следующей неделе, "обычно такие вещи быстро так не делаются".

"Но они могут в аварийном режиме это организовать. Главное, чтобы были вопросы "набиты". И чтобы без Украины не "порешали", - акцентирует Ступак.

РФ массированно не атакует Украину. Это сигнал Трампу, или накопление?

В то же время последние дни фиксируется уменьшение атак беспилотниками. Если раньше Россия запускала до 500 дронов по Украине за ночь сутки, то сейчас их в пределах 100-200, обращает внимание эксперт.

"Это может восприниматься, что Путин идет навстречу Трампу, возможно. Киев массированно не атакуют. Нет по 500 дронов. Но вообще на американской повестке дня пока нет такого вопроса об уменьшении ударов. Об этом говорилось в западной прессе, что вроде бы об этом будут говорить, но верификации этому нет", - отмечает Ступак.

Однако эксперт не исключает, что российский диктатор может прибегнуть к небольшой паузе в массированных воздушных атаках по Украине перед встречей с Трампом, или же накопить, чтобы прибегнуть к обстрелу уже после переговоров с американским лидером.

"Конечно, Путин может и накапливать, а потом нанести массированный удар уже после 5-7 дней после встречи. Но это все в теории", - подчеркивает Ступак.

Он объясняет, что глава Кремля может и не согласиться на то же воздушное перемирие, о котором писали западные медиа.

"Или он может сказать: "Окей, это интересный вопрос, я поручу своим подчиненным это проработать. Во время следующей встречи будем общаться". А следующая их встреча может состояться через 2 месяца, например", - добавляет Ступак.

Поэтому обращает внимание, что есть множество сценариев, которые диктатор может использовать, чтобы затягивать время. Однако, по словам собеседника, "пока ситуация на стороне Путина, как ни крути".

"Да, стагнация экономики, удары по НПЗ и железной дороге - все это в РФ есть. Но люди идут в армию, деньги еще в бюджете есть, поэтому и успехи на фронте есть, поэтому надо атаковать. Я думаю, что у него логика такая. Поэтому Путин будет тянуть время", - подытожил эксперт.