ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поставляют ли баллистические ракеты для РФ другие страны: ответ Кулебы

Украина, Четверг 04 апреля 2024 15:15
UA EN RU
Поставляют ли баллистические ракеты для РФ другие страны: ответ Кулебы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В настоящее время украинская сторона не владеет подтвержденной информацией о передаче баллистических ракет для России другими странами.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ перед заседанием Совета Украина-НАТО, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Как отметили в Министерстве иностранных дел, Кулеба ответил на вопросы журналистов о возможных фактах поставки баллистических ракет для РФ от других стран, в частности, КНР или Ирана.

Глава МИД сообщил, что в настоящее время украинская сторона не владеет фактами, подтверждающими предоставление России баллистических ракет этими странами.

Предоставление РФ баллистических ракет другими странами

Напомним, источники издания Reuters накануне сообщали, что Иран предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 км.

Кроме того, одним из союзников по поставкам вооружения для России является КНДР. В частности, на начало февраля РФ запускала баллистические ракеты Северной Кореи против Украины девять раз.

Как рассказали в Государственном департаменте США, Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет или другие передовые технологии в обмен на такие поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракеты Война России против Украины
NEWS
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе