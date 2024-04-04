Поставляют ли баллистические ракеты для РФ другие страны: ответ Кулебы

В настоящее время украинская сторона не владеет подтвержденной информацией о передаче баллистических ракет для России другими странами.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ перед заседанием Совета Украина-НАТО, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Как отметили в Министерстве иностранных дел, Кулеба ответил на вопросы журналистов о возможных фактах поставки баллистических ракет для РФ от других стран, в частности, КНР или Ирана. Глава МИД сообщил, что в настоящее время украинская сторона не владеет фактами, подтверждающими предоставление России баллистических ракет этими странами.