Чи постачають балістичні ракети для РФ інші країни: відповідь Кулеби

Наразі українська сторона не володіє підтвердженою інформацією щодо передачі балістичних ракет для Росії іншими країнами.

Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради Україна-НАТО, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ, Кулеба відповів на запитання журналістів щодо можливих фактів постачання балістичних ракет для РФ від інших країн, зокрема КНР чи Ірану. Глава МЗС повідомив, що наразі українська сторона не володіє фактами, які б підтверджували надання Росії балістичних ракет цими країнами.