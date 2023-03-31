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Поставляет ли Северная Корея вооружение России: ответ Пентагона

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Вашингтон, Пятница 31 марта 2023 03:56
Поставляет ли Северная Корея вооружение России: ответ Пентагона Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты на сегодняшний день не наблюдали поставок вооружения армии РФ со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Пока мы не видим подобного, кроме ранее обнародованного факта передачи вооружений группе "Вагнера", - ответил Райдер на вопрос о том, фиксируют ли в Пентагоне подготовку к передаче КНДР вооружения РФ.

Напомним, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее.

Напомним, сегодня Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Словакии, который является координатором продажи оружия и боеприпасов между Россией и КНДР.

Также ранее северокорейские СМИ обвинили США в начале войны в Украине. Якобы вооруженный конфликт является "продуктом принуждения и гегемонии".

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