Поставляет ли Северная Корея вооружение России: ответ Пентагона

Соединенные Штаты на сегодняшний день не наблюдали поставок вооружения армии РФ со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Пока мы не видим подобного, кроме ранее обнародованного факта передачи вооружений группе "Вагнера", - ответил Райдер на вопрос о том, фиксируют ли в Пентагоне подготовку к передаче КНДР вооружения РФ.

Напомним, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее.

Напомним, сегодня Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Словакии, который является координатором продажи оружия и боеприпасов между Россией и КНДР.

Также ранее северокорейские СМИ обвинили США в начале войны в Украине. Якобы вооруженный конфликт является "продуктом принуждения и гегемонии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.