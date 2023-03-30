США ввели санкции против гражданина Словакии за попытку продажи России оружия из КНДР
Соединенные Штаты ввели санкции против гражданина Словакии за попытку организовать продажу России более двух десятков видов северокорейского оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
По данным ведомства, в период с конца 2022 года по начало 2023 года Ашот Мкртычев работал с официальными лицами КНДР, чтобы получить для России более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на различные материалы, в том числе коммерческие самолеты, сырье и товары, которые должны были быть отправлены в КНДР.
В ходе переговоров Мкртычева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включающее финансовые платежи и бартерные соглашения. Он подтвердил готовность России принять военную технику из КНДР с высокопоставленными российскими чиновниками.
Переговоры Мкртычева с этими должностными лицами показали, что необходимые российские приготовления к предлагаемой сделке завершены, и что они готовы принимать материалы от КНДР и передавать их ей.
Он также предоставил официальным лицам КНДР информацию от российских чиновников, вероятно, связанную с его попытками получить военное оборудование для России из КНДР.
Кроме того, Мкртычев работал с одним российским человеком над поиском коммерческих самолетов, пригодных для поставки в КНДР.
Напомним, ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Китай и РФ пытаются скрыть зверства КНДР.
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