ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В КНДР оправдали российское вторжение "гегемонией США"

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 13:59
В КНДР оправдали российское вторжение "гегемонией США" Фото: в КНДР оправдали российское вторжение "гегемонией США" (voakorea.com)
Автор: Сергей Пышкин

Северокорейские СМИ обвинили США в начале войны в Украине. Якобы вооруженный конфликт является "продуктом принуждения и гегемонии".

Об этом заявил критик международных отношений Ким Ю Чхоль, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Еще с начала войны в Украине "вечный союзник России" Пхеньян установил тесные связи с Кремлем.

Ким Ю Чхоль заявил, что Украина якобы должна была "отказаться от грязных демонов Соединенных Штатов" и примириться с Россией. В таком случае, по его мнению "ситуация не дошла бы до того, что она так плоха, как сейчас"

"Нынешняя ситуация в Украине еще раз доказывает, что в мире никогда не может быть мира, если не будет прекращена политика силы, тирании и жадной агрессии Соединенных Штатов...", - выразил свое "мнение" Чхоль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон недавно заявила о вечной поддержке КНДР России и в очередной раз осудила США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Война в Украине
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город