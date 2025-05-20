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Трамп высказался об "определенном прогрессе" после разговора с Путиным

Вторник 20 мая 2025 00:34
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Трамп высказался об "определенном прогрессе" после разговора с Путиным Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным как такой, что имел "прогресс". И подтвердил мнение, что глава Кремля якобы хочет мира с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News и CNN.

Американский лидер в Розовом саду возле Белого дома озвучил представителям СМИ некоторые детали своего разговора с Путиным 19 мая.

По словам Трампа, беседа с российским диктатором длилась "два с половиной часа".

"И я думаю, что определенный прогресс был достигнут", - высказался президент США.

Говоря о продолжающейся российско-украинской войне Трамп отметил, что "там ужасная ситуация", и рассказал об убийствах "5000 молодых людей каждую неделю".

"Поэтому, надеюсь, мы что-то сделали. Мы также разговаривали с руководителями большинства европейских стран и пытаемся все это остановить. Как жаль, что это вообще началось", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп сказал в ответ на вопрос журналистов, что, по его мнению, Путин якобы "хочет мира" с Украиной.

А на вопрос, доверяет ли он главе Кремля, американский лидер также дал утвердительный ответ.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

Беседа состоялась после того, как Кремль отказался от предложения Киева и европейских и американских партнеров по 30-дневному безусловному прекращению огня на театре российско-украинской войны, и после переговоров между делегациями из Москвы и Киева в Стамбуле на прошлой неделе.

Тогда представители Украины и РФ договорились подготовить письменные предложения по условиям перемирия, и согласовали, в частности, освобождение военнопленных в формате "1000 на 1000"...

По данным СМИ, российская сторона настаивала, чтобы Украина вывела войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и якобы только при этом условии Кремль готов согласиться на прекращение огня.

В понедельник перед и после телефонного разговора с Путиным Трамп также созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, после беседы с российским диктатором Трамп заявил, что РФ и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Подробнее, как 19 мая прошел разговор Трампа и Путина - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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