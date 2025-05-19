Трамп доложил европейским лидерам о переговорах с Путиным: детали

Лидеры Италии, Германии, Франции, Финляндии, Украины и президент Европейской комиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой стали переговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Итоги от премьера Италии

Премьер Италии Джорджа Мелони по итогам переговоров рассказала, что работа над скорейшим началом новой встречи украинской и российской делегаций продолжается. Такой диалог необходим для прекращения огня и справедливого и прочного мира.

"В этой связи готовность святейшего отца (речь о Папе Римском Льве - ред.) провести переговоры в Ватикане была расценена позитивно. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по достижению мира", - добавила она.

Итоги от президента Финляндии

В свою очередь президент Финляндии Александар Стубб рассказал, что телефонный разговор с Трампом был "очень продуктивным".

"Мы обсудили текущие переговоры, прекращение огня и шаги на пути к справедливому и прочному миру", - рассказал он.

Финский лидер отметил, что Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Итоги от канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров отметил, что Европа и США будут поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня.

"Европа усилит давление на Москву посредством санкций. Мы договорились об этом с президентом Трампом после его разговора с Путиным", - добавил он.

Итоги от главы Еврокомиссии

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за "неустанные усилия по достижению перемирия в Украине".

"Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира в Украине", - добавила она.