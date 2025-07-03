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Глава ЕК требует усилить помощь Украине после приостановки поставок оружия от США

Четверг 03 июля 2025 18:01
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Глава ЕК требует усилить помощь Украине после приостановки поставок оружия от США Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо усилить помощь Украине, поскольку США приостановили поставки своего оружия украинским защитникам.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Для нас это (приостановка поставок оружия в Украину от США - ред.) четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей - не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне", - отметила глава ЕК.

Она напомнила, что Украина уже получила от стран Евросоюза военную помощь на сумму около 50 млрд евро.

При этом фон дер Ляйен обратила внимание, что Дания уже показала пример другим странам. Речь о поставках Украине артиллерии и истребителей F-16.

Глава Еврокомиссии порекомендовала странам ЕС воспользоваться инструментом SAFE для помощи Украине.

"В его рамках доступны 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, либо инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины", - добавила она.

США приостановили поставки оружия

Напомним, вчера, 2 июля, в СМИ появились слухи, что США приостановили поставки оружия в Украину.

Позже это подтвердили официальные чиновники. В Белом доме объяснили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы США на первое место.

При этом WSJ выяснило, что в Украину не доставили то американское оружие, которое уже находилось в Польше.

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