Подешевеют ли в Украине дорогие редкие лекарства: ответ Ляшко
В Украине планируют снизить цены не только на популярные лекарства, но и на редкие. Их хотят сделать более доступными.
Как передает РБК-Украина, об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в эфире телемарафона.
У главы Минздрава спросили, будет ли распространяться снижение цен на лекарства на те препараты, которые являются редкими и дорогостоящими.
"Мы хотим, чтобы это произошло. Поэтому смотрим, если в аптечных заведениях наценка превышала ту, которую мы проговорили, то это будет урегулировано. Хотя для инновационных оригинальных лекарственных средств будут отдельные процедуры, потому что здесь нужно, чтобы была доступность этого лекарственного средства", - ответил Ляшко.
Он уточнил, что в аптеках обычно больше всего продаются препараты генерики. Это аналоги оригинальных лекарственных препаратов, патент на которые истек.
"Генерические лекарственные средства не могут стоить столько, сколько оригинальные, они должны быть гораздо дешевле. Потому и усиливается регуляция на этом рынке", - подчеркнул министр здравоохранения.
Снижение цен на лекарства
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на проблему слишком высоких цен на лекарства в Украине. Такой вопрос обсудили в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны.
В ходе заседания СНБО было принято решение, в рамках которого цены на лекарства в Украине снизят уже с 1 марта.
Инициатива СНБО предусматривает ограничение наценок для аптек.
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