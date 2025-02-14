Чи подешевшають в Україні дорогі рідкісні ліки: відповідь Ляшка

В Україні планують знизити ціни не тільки на популярні ліки, а й на рідкісні. Їх хочуть зробити доступнішими.

Як передає РБК-Україна , про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив в ефірі телемарафону.

У глави МОЗ запитали, чи поширюватиметься зниження цін на ліки на ті препарати, які є рідкісними та дорогими.

"Ми хочемо, щоб це відбулося. Тому дивимося, якщо в аптечних закладах націнка перевищувала ту, яку ми проговорили, то це буде регульовано. Хоча для інноваційних оригінальних лікарських засобів будуть окремі процедури, тому що тут потрібно, щоб була доступність цього лікарського засобу", - відповів Ляшко.

Він уточнив, що в аптеках зазвичай найбільше продаються препарати генерики. Це аналоги оригінальних лікарських препаратів, патент на які закінчився.

"Генеричні лікарські засоби не можуть коштувати стільки, скільки оригінальні, вони мають бути набагато дешевшими. Тому й посилюється регуляція на цьому ринку", - наголосив міністр охорони здоров'я.