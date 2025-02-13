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Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства

Украина, Четверг 13 февраля 2025 11:34
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Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля об обеспечении доступности лекарственных средств для украинцев. Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

Как отмечается в указе, принята к сведению информация о намерениях участников фармацевтического рынка Украины снизить на 30% с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства.

Указ содержит ряд мер, среди которых изменения в законы.

Но главным является указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. Правительство должно с 1 марта 2025 года ограничить:

  • до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства,
  • до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства,
  • до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.

Кроме того, Кабмин должен с 1 марта 2025 года ввести запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Также правительство должно восстановить с 1 марта 2025 года меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Напомним, Зеленский считает, что цены на лекарства в Украине "совершенно неадекватные". По его мнению, аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия покупателям.

Президент провел на эту тепу совещание представителями правительства, а затем - заседание СНБО, на котором было принято решение по лекарствам.

По итогам 2024 года Госстат зафиксировал такой рост цен в Украине:

  • Антибиотики отечественные - 20%,
  • Антибиотики импортные - 26%,
  • Сосудорасширяющие средства отечественные - 13%,
  • Сосудорасширяющие средства импортные - 13%,
  • Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные - 22%,
  • Жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные -16%.

При этом общий рост цен составил 12%, а коммуналка подорожала на 19%.

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Владимир Зеленский СНБО
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