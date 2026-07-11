Начнут ли расти цены из-за новых 2000 гривен: разъяснение от НБУ

Введение в обращение новой банкноты номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Денег в экономике от этого не прибавится, поскольку наличное обращение просто оптимизируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное разъяснение Национального банка.

Запустил ли Нацбанк "печатный станок"

В НБУ отмечают, что выход новой банкноты будет происходить исключительно за счет обмена на безналичные средства или другие номиналы. Поэтому общий объем денег в экономике останется неизменным.

"Эмиссия уже давно не связана с работой реального печатного станка и осуществляется сначала на безналичной основе", - подчеркнули в НБУ.

Центральный банк постоянно печатает новые купюры для замены изношенных или поврежденных, и это стандартный технический процесс, который не приводит к девальвации гривны.

Почему возникла необходимость в новом номинале

Появление банкноты 2000 гривен - результат номинального роста экономики, а не его причина. Последний новый номинал в Украине появлялся семь лет назад.

С тех пор из-за пандемии и полномасштабной войны ситуация существенно изменилась:

среднемесячная заработная плата в стране выросла втрое

общий уровень цен увеличился вдвое

объем наличных денег в обращении также вырос более чем вдвое

В НБУ объясняют, что когда банкнот в обращении слишком много, это создает неудобства для граждан и увеличивает расходы государства на обслуживание денежного обращения.

Новая крупная купюра призвана решить эту проблему.

Что будет с инфляцией в Украине

Пока показатель инфляции в Украине составляет около 7%, тогда как стратегическая цель регулятора - снизить ее до 5%.

"НБУ ожидает определенного ускорения инфляции во втором полугодии 2026 года на фоне значительных затрат бизнеса, в частности энергоносители и зарплаты", - отметили в пресс-службе.

Однако уже по итогам 2027 ожидается снижение индекса цен, а в 2028 году инфляция должна вернуться к определенной цели в 5%.