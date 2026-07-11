Начнут ли расти цены из-за новых 2000 гривен: разъяснение от НБУ
Введение в обращение новой банкноты номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Денег в экономике от этого не прибавится, поскольку наличное обращение просто оптимизируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное разъяснение Национального банка.
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В НБУ отмечают, что выход новой банкноты будет происходить исключительно за счет обмена на безналичные средства или другие номиналы. Поэтому общий объем денег в экономике останется неизменным.
"Эмиссия уже давно не связана с работой реального печатного станка и осуществляется сначала на безналичной основе", - подчеркнули в НБУ.
Центральный банк постоянно печатает новые купюры для замены изношенных или поврежденных, и это стандартный технический процесс, который не приводит к девальвации гривны.
Почему возникла необходимость в новом номинале
Появление банкноты 2000 гривен - результат номинального роста экономики, а не его причина. Последний новый номинал в Украине появлялся семь лет назад.
С тех пор из-за пандемии и полномасштабной войны ситуация существенно изменилась:
- среднемесячная заработная плата в стране выросла втрое
- общий уровень цен увеличился вдвое
- объем наличных денег в обращении также вырос более чем вдвое
В НБУ объясняют, что когда банкнот в обращении слишком много, это создает неудобства для граждан и увеличивает расходы государства на обслуживание денежного обращения.
Новая крупная купюра призвана решить эту проблему.
Что будет с инфляцией в Украине
Пока показатель инфляции в Украине составляет около 7%, тогда как стратегическая цель регулятора - снизить ее до 5%.
"НБУ ожидает определенного ускорения инфляции во втором полугодии 2026 года на фоне значительных затрат бизнеса, в частности энергоносители и зарплаты", - отметили в пресс-службе.
Однако уже по итогам 2027 ожидается снижение индекса цен, а в 2028 году инфляция должна вернуться к определенной цели в 5%.
Что известно о введении новой банкноты
Напомним, Национальный банк Украины официально объявил, что в Украине вводят банкноту 2000 гривен. Новая высокая купюра страны будет иметь дизайн с изображением величайшего поэта-шестидесятника Василия Стуса.
В регуляторе также уточнили график обновления наличного обращения, отметив, что банкноту 2 000 гривен введут с сентября. Украинцы смогут увидеть и воспользоваться новыми деньгами с 4 сентября этого года. Необходимость такого шага НБУ объясняет существенными изменениями в макроэкономике, в том числе ростом средних зарплат и объема наличных денег в стране за последние годы.
В парламенте прокомментировали, разгонит ли инфляцию банкнота 2000 гривен и существуют ли реальные риски для кошельков граждан. Глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что появление купюры является исключительно техническим решением для удобства расчетов, которое не способно подтолкнуть цены вверх.