Чи планує РФ обстріли на 24 серпня: розвідка вказала на важливий нюанс

В українській розвідці не виключають, що Росія може вдатися до обстрілів України 23, 24 чи 25 серпня. Ворог почав ухвалювати рішення про завдання удару швидше, тому атака може статися у будь-який час.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Ми зараз маємо чіткі дані про те, скільки споряджених носіїв ракетного озброєння повітряного, морського та наземного базування на території Росії та тимчасово окупованих територіях. І продовжуємо відслідковувати цю інформацію", - розповів Скібіцький.

Він наголосив, що за даними ГУР, зараз у ворога в стані готовності знаходяться Ту-22 - основний носій ракети Х-22. При цьому представник розвідки допускає, що той удар, який був завданий по "Шайковці", напевно, дещо змінить плани Росії.

"Ми не виключаємо, що обстріл може відбутися і 23, і 25 серпня, або ж 24-го. У будь-якому разі ворог буде робити все для того, щоб тримати нас у постійній напрузі", - зазначив Скібіцький.

Як приклад він навів, що два дні поспіль тривали планові польоти МіГ-31К - носіїв "Кинжалів", а кожен такий зліт теж змушує людей хвилюватись.

"До того ж агресор почав швидше ухвалювати рішення про завдання удару, що ми бачимо останнім часом. Тому варто бути готовим до того, що ворог здатний завдати ракетні удари по будь-якому об'єкту у будь-який день чи час", - підсумував Скібіцький.

Чого українцям чекати на День Незалежності

Нагадаємо, що військово-політичне керівництво та влада на різних рівнях попереджала про зростання загрози під час святкування Дня Незалежності.

Оскільки країна-агресор може вдатися до масованих обстрілів чи інших провокацій в країні не проводитимуть масових заходів у ці святкові дні.

Так, у Повітряних силах ЗСУ звернули увагу, що окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим не виключені удари й на День Незалежності.

До того ж сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав українців бути більш уважними під час повітряної тривоги у День Незалежності, оскільки росіяни можуть вдатися до атаки.

Зауважимо, що за останніми даними, війська РФ тримають 10 кораблів у Чорному морі, з них на бойовому чергуванні 2 ракетоносії - підводний і надводний, сумарний залп яких може сягати до 12 ракет "Калібр".

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