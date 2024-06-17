Планирует ли Канада отправлять инструкторов в Украину: ответ министра обороны

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских солдат.

Это произошло после того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы Парижа отправить своих инструкторов в Украину.

На фоне такой информации в России начали разбрасываться угрозами. В частности, пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов заявлял, что французские инструкторы будут "законной целью".

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