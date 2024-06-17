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Планирует ли Канада отправлять инструкторов в Украину: ответ министра обороны

Фото: Билл Блэр, министр обороны Канады (facebook.com/CanadianPoliceAssociation)
Автор: Иван Носальский

Канада считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы направлять военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Обсуждался вопрос о миссии НАТО для усиления подготовки (украинских военных - ред.).  В настоящее время обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, направить канадских инструкторов в Украину", - подчеркнул министр по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.  

Он добавил, что существует “вполне понятная” озабоченность насчет расширения программы подготовки украинских защитников. 

Стоит заметить, что с 2015 года Канада помогла обучить более 40 000 украинских солдат. Перед началом полномасштабной войны она вывела своих инструкторов из Украины. 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских солдат.

Это произошло после того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы Парижа отправить своих инструкторов в Украину.

На фоне такой информации в России начали разбрасываться угрозами. В частности, пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов заявлял, что французские инструкторы будут "законной целью".

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