Чи планує Канада відправляти інструкторів до України: відповідь міністра оборони

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що його країна хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну для навчання українських солдатів.

Це сталося після того, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив плани Парижа відправити своїх інструкторів до України.

На тлі такої інформації у Росії почали розкидатися погрозами. Зокрема, речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов заявляв, що французькі інструктори будуть "законною ціллю".

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