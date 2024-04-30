Планирует ли Эстония принудительно возвращать военнообязанных мужчин в Украину: ответ МВД

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии и сбежавших из-за войны, в частности граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - отметила Викс.

Как отмечает издание, по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство. В том числе на основании временной защиты", - отметила она.

Также советница подчеркнула, что действующий порядок допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой в отсутствие действительного проездного документа.