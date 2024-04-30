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Планирует ли Эстония принудительно возвращать военнообязанных мужчин в Украину: ответ МВД

Фото: планы Эстонии по возвращению потенциальных призывников в Украину (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Ярослава Борзова

У Министерства внутренних дел Эстонии нет плана принудительной репатриации на территорию Украины ее граждан, которые законно проживают в Эстонии и сбежали из-за войны. Это касается и мужчин призывного возраста, которые на родине могут быть мобилизованы.

Об этом заявила советница отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии и сбежавших из-за войны, в частности граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - отметила Викс.

Как отмечает издание, по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство. В том числе на основании временной защиты", - отметила она.

Также советница подчеркнула, что действующий порядок допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой в отсутствие действительного проездного документа.

Что этому предшествовало

Напомним, власти Украины запретили выдавать паспорта мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами государства. Также с 23 апреля ограничили предоставление консульских услуг за границей.

Украинское правительство объясняет это новым законом о мобилизации. Консульские услуги планируют возобновить с 18 мая, когда начнет действовать закон, учитывая новые условия.

Следует отметить, что в Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Хотя позже МВД Польши пообещало предоставить временную защиту украинским беженцам без паспортов.

В частности, Польша считает, что Украина должна проявить инициативу по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы.

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