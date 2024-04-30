Чи планує Естонія примусово повертати військовозобов'язаних чоловіків в Україну: відповідь МВС

"Мобілізація - це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - зауважила Вікс.

Як зазначає видання, станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання. У тому числі на підставі тимчасового захисту", - зазначилав вона.

Також радниця наголосила, що чинний порядок допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.