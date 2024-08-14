Перебрасывают ли россияне силы из Харьковской области в Курскую: ответ ОВА

В Харьковской области фиксируют определенное движение российских войск в направлении Курской области. Но речь идет о резервах оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Конечно, определенное движение есть. Однако это касается резервов. Поэтому говорить о каком-то изменении военной ситуации именно на севере территории и в принципе в Харьковской области нам еще достаточно рано. Потому что враг дальше пытается штурмовать", - отметил он.

По словам Синегубова, враг проводит замену своих подразделений, потерявших боеспособность в результате эффективной работы украинских военных.

"Поэтому он от своих идей по штурмовым действиям по Волчанскому, Липецкому и Купянском направлениям не откажется, как мы прогнозируем, и дальше будет предпринимать такие попытки", - добавил глава Харьковской ОВА.