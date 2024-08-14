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Чи перекидають росіяни сили з Харківської області в Курську: відповідь ОВА

Харків, Середа 14 серпня 2024 13:32
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Чи перекидають росіяни сили з Харківської області в Курську: відповідь ОВА Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області фіксують певний рух російських військ у напрямку Курської області. Але йдеться про резерви окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, певний рух є. Однак це стосується резервів. Тому говорити про якусь зміну військової ситуації саме на півночі території й в принципі на Харківщині нам ще досить зарано. Тому що ворог далі намагається штурмувати", - зазначив він.

За словами Синєгубова, ворог проводить заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи українських військових.

"Тому він від своїх ідей щодо штурмових дій по Вовчанському, Липецькому та Куп'янському напрямках не відмовиться, як ми прогнозуємо, і дедалі буде чинити такі спроби", - додав голова Харківської ОВА.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про нібито прорив кордону у Курській області. Російська влада спершу намагалася приховати масштаби бойових дій. Втім, пізніше росіяни визнали, що бої дійшли до міста Суджа та далі.

У Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ оголосили контртерористичний режим.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти в Курській області, а бойова робота триває.

При цьому з'явилася інформація, що нібито росіяни перекидають війська з Харківської області у Курську. А глава Міноборони Литви заявив, що РФ направляє сили з Калінінградської області до Курської.

Детальніше про ситуацію у Курській області та карти боїв - у матеріалі РБК-Україна.

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