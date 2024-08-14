Чи перекидають росіяни сили з Харківської області в Курську: відповідь ОВА

У Харківській області фіксують певний рух російських військ у напрямку Курської області. Але йдеться про резерви окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, певний рух є. Однак це стосується резервів. Тому говорити про якусь зміну військової ситуації саме на півночі території й в принципі на Харківщині нам ще досить зарано. Тому що ворог далі намагається штурмувати", - зазначив він.

За словами Синєгубова, ворог проводить заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи українських військових.

"Тому він від своїх ідей щодо штурмових дій по Вовчанському, Липецькому та Куп'янському напрямках не відмовиться, як ми прогнозуємо, і дедалі буде чинити такі спроби", - додав голова Харківської ОВА.