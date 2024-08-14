Под контролем ВСУ новые села: карты боев в Курской области

Украинским военным удалось занять еще несколько населенных пунктов в рамках наступления в Курской области РФ. Основное их продвижение происходило за минувшие сутки южнее Суджи. При этом есть и небольшое расширение зоны боестолкновений и в Кореневском районе.

Детальнее о том, что происходит в Курской области и где идут бои - в материале РБК-Украина ниже.

Основное наступление ВСУ за минувшие сутки проходило на южном крае Суджанского района, отмечают россияне. Так, украинские войска, по данным так называемых российских военкоров, по-прежнему держат под контролем Суджу.

При этом российское оппозиционное издание "Медуза" пишет, что ВСУ якобы заняли большую часть города и поселок Махновка. Также российские медиаресурсы пишут об атаках украинцев на расположенное северо-восточнее село Мартыновка.

Близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбарь" сообщил, что Украине удалось взять под контроль села Спальное и Плехово, что открывает ВСУ дорогу на юг Курской области.

Фото: россияне жалуются, что потеряли контроль над селами Плехово и Спальное (t.me/agentstvonews)

Информация о последнем впервые появилась вчера после обеда, соцсетями распространилось видео, как украинские бойцы с бронетехникой двигаются в селе Плехово по ул. План в центре населенного пункта.

Российское издание "Агентство" пишет о небольшом расширении зоны активных боевых действий и в Кореневском районе Курской области, в 15 км к северо-востоку от поселка Коренево (по данным "Медузы", ВСУ вышли к восточной окраине Коренево).

Минобороны РФ заявило об атаках ВСУ в районе села Общий Колодезь. Факт столкновений подтверждают и данные пожаров, зафиксированные спутниками NASA. Наряду с самим райцентром также продолжаются бои.

Украинские БТР также заметили в селе Гирьи - приселке в Беловском районе Курской области, расположенном к востоку от Суджи.

Фото: как пишет "Медуза", украинские военные якобы занимают позиции где-то между Судьей и селом Гирьи (meduza.io)

Наступление продолжается не только на югу, но и на север от Суджи. По информации "Медузы", прорваться вдоль дорог Суджа - Курск и Суджа - Льгов украинским войскам якобы "пока не удалось". Однако ВСУ смогли продвинуться в направлении Льгова к западу от поселка Каучук и хутор Алексеевский.

Кроме того, по данным российских военкоров, украинские силы имеют продвижение и в полях к северу от села Снагость (южнее Коренево), а также взяли под контроль Погребки.

Фото: одной из самых отдаленных точек, где проходят боевые действия, является село Кромские Быки (svoboda.org)

Американский Институт изучения войны, опираясь на заявления и геолокации кадры, считает, что по состоянию на вчера украинские силы действовали примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них. Хотя, как отмечают аналитики, в этом районе много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет.

Фото: различия между украинскими отчетами и ISW не является опровержением официальных заявлений Киева (understandingwar.org)

"Разногласия между украинскими официальными отчетами и наблюдаемыми заявлениями ISW не являются опровержением украинских официальных отчетов, а скорее результатом присущих ограничений методологии открытого кода ISW и стремление использовать только общедоступную информацию", - пояснили эксперты.