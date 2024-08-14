Под контролем ВСУ новые села: карты боев в Курской области
Украинским военным удалось занять еще несколько населенных пунктов в рамках наступления в Курской области РФ. Основное их продвижение происходило за минувшие сутки южнее Суджи. При этом есть и небольшое расширение зоны боестолкновений и в Кореневском районе.
Детальнее о том, что происходит в Курской области и где идут бои - в материале РБК-Украина ниже.
Основное наступление ВСУ за минувшие сутки проходило на южном крае Суджанского района, отмечают россияне. Так, украинские войска, по данным так называемых российских военкоров, по-прежнему держат под контролем Суджу.
При этом российское оппозиционное издание "Медуза" пишет, что ВСУ якобы заняли большую часть города и поселок Махновка. Также российские медиаресурсы пишут об атаках украинцев на расположенное северо-восточнее село Мартыновка.
Близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбарь" сообщил, что Украине удалось взять под контроль села Спальное и Плехово, что открывает ВСУ дорогу на юг Курской области.
Фото: россияне жалуются, что потеряли контроль над селами Плехово и Спальное (t.me/agentstvonews)
Информация о последнем впервые появилась вчера после обеда, соцсетями распространилось видео, как украинские бойцы с бронетехникой двигаются в селе Плехово по ул. План в центре населенного пункта.
Российское издание "Агентство" пишет о небольшом расширении зоны активных боевых действий и в Кореневском районе Курской области, в 15 км к северо-востоку от поселка Коренево (по данным "Медузы", ВСУ вышли к восточной окраине Коренево).
Минобороны РФ заявило об атаках ВСУ в районе села Общий Колодезь. Факт столкновений подтверждают и данные пожаров, зафиксированные спутниками NASA. Наряду с самим райцентром также продолжаются бои.
Украинские БТР также заметили в селе Гирьи - приселке в Беловском районе Курской области, расположенном к востоку от Суджи.
Фото: как пишет "Медуза", украинские военные якобы занимают позиции где-то между Судьей и селом Гирьи (meduza.io)
Наступление продолжается не только на югу, но и на север от Суджи. По информации "Медузы", прорваться вдоль дорог Суджа - Курск и Суджа - Льгов украинским войскам якобы "пока не удалось". Однако ВСУ смогли продвинуться в направлении Льгова к западу от поселка Каучук и хутор Алексеевский.
Кроме того, по данным российских военкоров, украинские силы имеют продвижение и в полях к северу от села Снагость (южнее Коренево), а также взяли под контроль Погребки.
Фото: одной из самых отдаленных точек, где проходят боевые действия, является село Кромские Быки (svoboda.org)
Американский Институт изучения войны, опираясь на заявления и геолокации кадры, считает, что по состоянию на вчера украинские силы действовали примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них. Хотя, как отмечают аналитики, в этом районе много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет.
Фото: различия между украинскими отчетами и ISW не является опровержением официальных заявлений Киева (understandingwar.org)
"Разногласия между украинскими официальными отчетами и наблюдаемыми заявлениями ISW не являются опровержением украинских официальных отчетов, а скорее результатом присущих ограничений методологии открытого кода ISW и стремление использовать только общедоступную информацию", - пояснили эксперты.
Наступление ВСУ в Курской области
Напомним, что наступление ВСУ в Курской области длится с 6 августа 2024 года. Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил операцию в российском пограничье только спустя неделю боев. Тогда главком Александр Сырский ему отчитался, что под контролем ВСУ уже 1000 кв. км российской территории. Вчера стало известно, что украинские военные продвинулись по отдельным направлениям от 1 до 3 километров и сейчас контролируют 74 населенных пункта региона.
Впервые на операцию отреагировал и президент США Джо Байден, заявив, что эта атака ставит российского диктатора Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".
Следует отметить, что по данным украинской стороны, целью операции Сил обороны Украины в Курской области является не захват чужих территорий, а сохранение жизни наших людей и защита территории Украины от российских ударов.
Больше о наступлении ВСУ на Курскую область - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Также мы писали, сколько украинские воины смогут удерживать позиции в Курской области.
При подготовке материала использовались: российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медуза", отчет и карты американского Института изучения войны (ISW), "Радио Свобода", а также другие данные из открытых источников.
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