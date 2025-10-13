ua en ru
Главная » Новости » В мире

Передают ли США Украине данные для атак по российским НПЗ: что говорит Зеленский

США, Понедельник 13 октября 2025 00:37
Передают ли США Украине данные для атак по российским НПЗ: что говорит Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прокомментировать информацию о передаче США разведывательных данных для нанесения ударов по объектам в глубине России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.

"Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы довольны тем, как работают наши две разведки. На сегодня между ними очень крепкие отношения", - сказал президент.

Сотрудничество разведок США и Украины

Напомним, издание Financial Times сообщило, что уже несколько месяцев американская разведка помогает ВСУ наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Таким образом Вашингтон пытается склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

В субботу, 11 октября, Зеленский пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Темой разговора стали удары России по энергетической инфраструктуре Украины и усиление систем ПВО.

В то же время, согласно информации издания Axios, лидеры также обсудили вероятность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

По словам Зеленского, США еще не приняли решение о передаче ракет этого типа для Украины, но для них уже определены цели на территории России.

Добавим, что ракеты Tomahawk являются американскими многоцелевыми высокоточными дозвуковыми крылатыми ракетами большой дальности.

Они могут поражать цели на расстоянии до 2600 км и способны лететь на предельно малых высотах (около 20-30 метров) с интеллектуальным огибанием рельефа местности, что делает их практически неуязвимыми для вражеских систем ПВО.

Подробнее о том, действительно ли ВСУ получат ракеты Tomahawk, можно узнать в авторском материале РБК-Украина.

