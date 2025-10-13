Чи передають США Україні дані для атак по російських НПЗ: що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відмовився прокоментувати інформацію щодо передачі США розвідувальних даних для завдання ударів по об'єктах у глибині Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера в ефірі телеканалу Fox News.

"Я не можу поділитися всією інформацією щодо розвідки. Ми задоволені тим, як працюють наші дві розвідки. На сьогодні між ними дуже міцні відносини", - сказав президент.

Співпраця розвідок США та України

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що вже кілька місяців американська розвідка допомагає ЗСУ завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території Росії. Таким чином Вашингтон намагається схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

У суботу, 11 жовтня, Зеленський поспілкувався телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Темою розмови стали удари Росії по енергетичній інфраструктури України та посилення систем ППО.

Водночас, за інформацією видання Axios, лідери також обговорили ймовірність передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За словами Зеленського, США ще не ухвалили рішення про передачу ракет цього типу для України, але для них уже визначені цілі на території Росії.

Додамо, що ракети Tomahawk є американськими багатоцільовими високоточними дозвуковими крилатими ракетами великої дальності.

Вони можуть уражати цілі на відстані до 2600 км і здатні летіти на гранично малих висотах (близько 20-30 метрів) з інтелектуальним огинанням рельєфу місцевості, що робить їх практично невразливими для ворожих систем ППО.

