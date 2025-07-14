Получит ли Украина ракеты Taurus от Германии? Писториус дал ответ
Министр обороны Германии Борис Писториус поставил окончательную "точку" в теме передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева", - заявил в интервью изданию глава оборонного ведомства.
Крылатая ракета Taurus
TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - высокотехнологичная крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность".
Предназначена для сверхточного уничтожения хорошо защищенных или подземных целей повышенной сложности. Она способна эффективно поражать как точечные объекты, так и цели, рассредоточенные на большой площади.
В зависимости от варианта, ракеты могут запускаться с самолетов, кораблей или наземных платформ. Авиационная модификация обеспечивает возможность поражения целей без необходимости вхождения самолета в зону действия вражеской ПВО.
Боевая часть ракеты сконструирована таким образом, чтобы преодолевать прочные препятствия, в частности толстый слой бетона и плотные грунтовые породы.
Благодаря этому ракета способна результативно уничтожать хорошо защищенные подземные объекты, включая укрепленные бетонные бункеры и хранилища.
Передача Taurus Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.
В начале июля, глава немецкого правительства допустил передачу этого вооружения для Украины.
В то же время, Писториус в ходе визита в Киев в июне заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.
Российский диктатор Владимир Путин очень недоволен вероятной поставкой Taurus для нужд ВСУ, и высказался за возобновление диалога с Мерцом.
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