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Получит ли Украина ракеты Taurus от Германии? Писториус дал ответ

Понедельник 14 июля 2025 02:20
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Получит ли Украина ракеты Taurus от Германии? Писториус дал ответ Фото: немецкая дальнобойная ракета Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Валерий Савицкий

Министр обороны Германии Борис Писториус поставил окончательную "точку" в теме передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева", - заявил в интервью изданию глава оборонного ведомства.

Крылатая ракета Taurus

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - высокотехнологичная крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность".

Предназначена для сверхточного уничтожения хорошо защищенных или подземных целей повышенной сложности. Она способна эффективно поражать как точечные объекты, так и цели, рассредоточенные на большой площади.

В зависимости от варианта, ракеты могут запускаться с самолетов, кораблей или наземных платформ. Авиационная модификация обеспечивает возможность поражения целей без необходимости вхождения самолета в зону действия вражеской ПВО.

Боевая часть ракеты сконструирована таким образом, чтобы преодолевать прочные препятствия, в частности толстый слой бетона и плотные грунтовые породы.

Благодаря этому ракета способна результативно уничтожать хорошо защищенные подземные объекты, включая укрепленные бетонные бункеры и хранилища.

Передача Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.

В начале июля, глава немецкого правительства допустил передачу этого вооружения для Украины.

В то же время, Писториус в ходе визита в Киев в июне заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.

Российский диктатор Владимир Путин очень недоволен вероятной поставкой Taurus для нужд ВСУ, и высказался за возобновление диалога с Мерцом.

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