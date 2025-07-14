Чи отримає Україна ракети Taurus від Німеччини? Пісторіус дав відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності Taurus, навіть попри хвилю недавніх російських авіаударів і повторний запит Києва", - заявив в інтерв'ю виданню керівник оборонного відомства.

Крилата ракета Taurus

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - високотехнологічна крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня".

Призначена для надточного знищення добре захищених або підземних цілей підвищеної складності. Вона здатна ефективно вражати як точкові об'єкти, так і цілі, що розосереджені на великій площі.

Залежно від варіанту, ракети можуть запускатися з літаків, кораблів або наземних платформ. Авіаційна модифікація забезпечує можливість ураження цілей без необхідності входження літака в зону дії ворожої ППО.

Бойова частина ракети сконструйована таким чином, щоб долати міцні перешкоди, зокрема товстий шар бетону та щільні ґрунтові породи.

Завдяки цьому ракета здатна результативно знищувати добре захищені підземні об’єкти, включно з укріпленими бетонними бункерами та сховищами.