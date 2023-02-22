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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Получит ли Украина гарантии безопасности: что говорят у Зеленского

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

У Украины сейчас есть очень хорошие перспективы получить гарантии безопасности, пока она не стала членом Североатлантического альянса.

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что у нас есть очень хорошие перспективы на пути в НАТО получить конкретный работающий документ с нашими гарантиями безопасности. Для Украины самое главное - гарантии безопасности и членство в НАТО", - подчеркнул чиновник.

Также Ермак отдельно отметил, что Великобритания готова предоставить Украине гарантии безопасности.

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что он ожидает завершения работы над гарантиями безопасности для Украины уже до июля 2023 года.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Альянсе должны реализовать для Украины гарантии безопасности, но после окончания войны.

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ВеликобританияАндрей ЕрмакОфис президентаВойна России против УкраиныГарантии безопасности