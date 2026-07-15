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Украина и ЕС сделали шаг к заключению Drone Deal, и это не ограничится только дронами

18:24 15.07.2026 Ср
2 мин
Новое партнерство может стать основой для совместного производства и другого современного оружия
aimg Мария Науменко
Украина и ЕС сделали шаг к заключению Drone Deal, и это не ограничится только дронами Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина и ЕС положили начало новому формату оборонного партнерства. Он должен стать основой Drone Deal, а затем может распространиться на другие виды вооружения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подписали Письмо о намерениях по стратегическому промышленному партнерству, которое должно стать основой будущего оборонного соглашения.

По словам Зеленского, это исторический шаг по развитию отношений между Украиной и ЕС.

"Мы сделали очень многое для интеграции оборонных способностей и производств с европейскими. Украинская армия и украинский ОПК уже являются составляющей защиты всей Европы. Сегодня появился первый документ, который станет основой Drone Deal - крупного оборонного соглашения между Украиной и Европейским Союзом", - сказал президент.

Он также сообщил, что Украина ожидает финансовую поддержку ЕС для реализации антибаллистической программы, начатой 13 июля во Франции.

После дронов - ракеты и ПВО

Президент Еврокомиссии заявила, что новое партнерство предполагает создание совместных предприятий, передачу технологий, обмен опытом и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Цель состоит в том, чтобы объединить лучшие наработки экосистем беспилотников Украины и ЕС", - подчеркнула она.

По словам фон дер Ляен, у Украины есть уникальный боевой опыт использования новейших технологий, тогда как Европейский Союз способен быстро масштабировать их производство.

Она отметила, что после согласования Drone Deal ЕС рассмотрит возможность применить такую же модель сотрудничества и к производству другой оборонной продукции, в частности ракет и систем противовоздушной обороны.

Кроме того, стороны планируют углубить интеграцию оборонных отраслей, гармонизировать стандарты, устранить барьеры на рынке и укрепить цепи поставок критически важных компонентов.

ЕС выделил Украине еще 1 млрд евро

Отдельно президент Еврокомиссии объявила о новом пакете военной помощи.

По ее словам, сегодня Европейский Союз выделил Украине еще 1 млрд евро на закупку дронов в рамках Кредита в поддержку Украины на 2026-2027 годы.

Фон дер Ляен напомнила, что 30 июня ЕС уже выделил 4 млрд. евро на закупку беспилотников, а также недавно одобрил планы финансирования еще на 10 млрд. евро для закупки дронов, ракет и истребителей.

"Это только начало", - подытожила глава Еврокомиссии.

Напомним, 13 июля во время заседания Коалиции желающих в Париже Украина вместе с девятью европейскими государствами положила начало антибаллистической коалиции.

Она будет работать над развитием противоракетной обороны, созданием новых средств перехвата баллистических ракет и усилением защиты европейского воздушного пространства.

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