Чи обов'язково аналізи здавати на голодний шлунок? Відповідь вас здивує

Багато хто досі впевнений, що перед візитом до лабораторії треба відмовитися від їжі на 12 годин. Але чи справді це завжди необхідно, чи це застарілий міф?

РБК-Україна повідомляє лише про три аналізи, які обов'язково потрібно здавати на голодний шлунок.

Які аналізи здавати на голодний шлунок

За словами ендокринолога Олени Доманської, на голодний шлунок варто здавати лише такі аналізи:

глюкозу

рівень інсуліну

рівень лептину

Всі ніші аналізи можна здавати у будь-який час доби.

Важливо, що глюкоза підвищується після прийому їжі (особливо вуглеводів), тому для точного вимірювання потрібно бути натще (8-12 годин без їжі).

Що варто знати

Не всі аналізи потребують голодного шлунку, але частина з них - критично важлива саме в стані натще, інакше результат буде неточним або навіть хибним.

Деякі показники стабільні незалежно від їжі. Також в окремих тестах їжа - частина діагностики.

Дозволено здавати після їжі такі аналізи:

загальний аналіз сечі (ЗАС) - можна здавати в будь-який час доби. Їжа може трохи змінити колір сечі (через буряк, моркву, вітаміни), але не впливає на основні показники

загальний аналіз крові (ЗАК) - у більшості випадків допустимо здавати після легкої їжі. Але бажано уникати жирного та солодкого. Після ситної їжі може трохи підвищитися кількість лейкоцитів

аналіз на антитіла (IgG, IgM)

ДНК/генетичні тести - генетичні характеристики не залежать від того, що ви їли. Можна здавати в будь-який час

аналіз мокротиння - їжа не має значення - головне, щоб мокротиння було зібране правильно

Навіть якщо аналіз можна здавати після їжі, бажано:

уникати жирної, солодкої, важкої їжі

здавати через 1-2 години після прийому їжі

не палити, не пити каву/алкоголь перед аналізом

Тому перед здачею обовʼязково консультуйтеся з лікарем, або уточнюйте у лабораторії.