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Чи обов'язково аналізи здавати на голодний шлунок? Відповідь вас здивує

Понеділок 21 липня 2025 10:48
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Чи обов'язково аналізи здавати на голодний шлунок? Відповідь вас здивує Чи можна здавати аналізи після їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто досі впевнений, що перед візитом до лабораторії треба відмовитися від їжі на 12 годин. Але чи справді це завжди необхідно, чи це застарілий міф?

РБК-Україна повідомляє лише про три аналізи, які обов'язково потрібно здавати на голодний шлунок.

Які аналізи здавати на голодний шлунок

За словами ендокринолога Олени Доманської, на голодний шлунок варто здавати лише такі аналізи:

  • глюкозу
  • рівень інсуліну
  • рівень лептину

Всі ніші аналізи можна здавати у будь-який час доби.

Важливо, що глюкоза підвищується після прийому їжі (особливо вуглеводів), тому для точного вимірювання потрібно бути натще (8-12 годин без їжі).

Що варто знати

Не всі аналізи потребують голодного шлунку, але частина з них - критично важлива саме в стані натще, інакше результат буде неточним або навіть хибним.

Деякі показники стабільні незалежно від їжі. Також в окремих тестах їжа - частина діагностики.

Дозволено здавати після їжі такі аналізи:

  • загальний аналіз сечі (ЗАС) - можна здавати в будь-який час доби. Їжа може трохи змінити колір сечі (через буряк, моркву, вітаміни), але не впливає на основні показники
  • загальний аналіз крові (ЗАК) - у більшості випадків допустимо здавати після легкої їжі. Але бажано уникати жирного та солодкого. Після ситної їжі може трохи підвищитися кількість лейкоцитів
  • аналіз на антитіла (IgG, IgM)
  • ДНК/генетичні тести - генетичні характеристики не залежать від того, що ви їли. Можна здавати в будь-який час
  • аналіз мокротиння - їжа не має значення - головне, щоб мокротиння було зібране правильно

Навіть якщо аналіз можна здавати після їжі, бажано:

  • уникати жирної, солодкої, важкої їжі
  • здавати через 1-2 години після прийому їжі
  • не палити, не пити каву/алкоголь перед аналізом

Тому перед здачею обовʼязково консультуйтеся з лікарем, або уточнюйте у лабораторії.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олени Доманської та сайт Нealth harvard.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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