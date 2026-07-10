Разрушение "терроцентризма" и квинтиллион шансов на жизнь

Главным термином, введенным исследователями для описания ограниченности человеческого мышления, стал терроцентризм.

Это неоправданное и ничем не подтвержденное предположение, что биологическая углеродная основа (плоть, кровь и земная архитектура мозга) является единственным возможным способом формирования сознания.

Философы предлагают взглянуть на масштаб космического пространства через призму теории вероятностей.

Если предположить, что на Земле сознание присуще позвоночным, головоногим моллюскам и некоторым насекомым, а в галактике существует хотя бы миллион планет с похожим уровнем развития фауны, то за все время существования обозримой Вселенной количество таких миров достигнет астрономического показателя в квинтиллионах.

Имея такое колоссальное количество попыток в космической лотерее, природа неизбежно создаст разумные формы жизни из материалов, которые человеческое воображение даже не способно смоделировать.

Профессор философии Калифорнийского университета Эрик Швицгебель и исследователь из Антверпенского университета Джереми Побер в совместном труде доказали, что такой сценарий является научно обоснованным.

По мнению ученых, человечество должно избавиться от ложных представлений о собственной уникальности, чтобы рассмотреть другие формы разума во Вселенной.

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Концепция субстратной гибкости: сознание без плоти

В своей аргументации ученые опираются на фундаментальное философское понятие субстратной гибкости (substrate flexibility). Оно описывает явление, когда одна и та же функциональная сущность может быть реализована с помощью совершенно разных физических материалов .

Например, обычная чашка выполняет свою роль независимо от того, изготовлена ли она из керамики, пластика, стекла или металла - ее функция удерживать жидкость остается неизменной.

Швицгебель и Побер утверждают, что человеческое сознание также является субстратно гибким.

Сложные информационные связи, память, эмоциональные и сенсорные системы могут быть успешно эволюционированы как на уровне микроскопических химических соединений экзотических планет, так и внутри неорганических структур.

Вера в то, что мыслящими могут быть только существа с нашей анатомией, является грубым нарушением астрономического принципа Коперника (принципа посредственности), доказывающего, что человечество и Земля не занимают никакого привилегированного или уникального положения в космосе.

Новый взгляд на ИИ и раздор среди ученых

Теоретические выводы философов имеют прямое отношение к современным ожесточенным дискуссиям вокруг ИИ и возможности обретения им собственного сознания.

Поскольку ИИ-модели вообще лишены биологического тела, потенциальное возникновение в них самосознания создаст сущность, которая будет кардинально отличаться от всего, к чему привыкло человечество.

Однако именно в вопросе технологий взгляды авторов исследования разделились:

Джереми Побер выразил скепсис, отметив, что пока наука не получит обратных железобетонных доказательств, мы должны считать, что современные кремниевые компьютерные чипы не способны сгенерировать настоящее сознание.

Эрик Швицгебель занял противоположную позицию, призвав коллег быть максимально открытыми к этой идее, ведь отрицание разума в кремниевом субстрате является проявлением земного эгоизма.

"Вселенная может скрывать умы, значительно опережающие наше понимание, и человечеству придется научиться принимать сознание в любой форме - от каменного пришельца до цифрового алгоритма", - заявил исследователь.