Чи обов'язкова біологія для розуму: нове дослідження дає несподівану відповідь

Руйнація "терроцентризму" та квінтильйон шансів на життя

Головним терміном, який ввели дослідники для опису обмеженості людського мислення, став терроцентризм.

Це невиправдане і нічим не підтверджене припущення, що вуглецева біологічна основа (плоть, кров та земна архітектура мозку) є єдиним можливим способом формування свідомості.

Філософи пропонують поглянути на масштаб космічного простору крізь призму теорії ймовірностей.

Якщо припустити, що на Землі свідомість притаманна хребетним, головоногим молюскам та деяким комахам, а у галактиці існує хоча б мільйон планет зі схожим рівнем розвитку фауни, то за весь час існування осяжного Всесвіту кількість таких світів сягне астрономічного показника у квінтильйон (одиниця з вісімнадцятьма нулями).

Маючи таку колосальну кількість спроб у космічній лотереї, природа неминуче створить розумні форми життя з матеріалів, які людська уява навіть не здатна змоделювати.

Професор філософії Каліфорнійського університету Ерік Швіцгебель та дослідник з Антверпенського університету Джеремі Побер у спільній праці довели, що такий сценарій є науково обґрунтованим.

На думку вчених, людство має позбутися хибних уявлень про власну унікальність, щоб розгледіти інші форми розуму у Всесвіті.

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Концепція субстратної гнучкості: свідомість без плоті

У своїй аргументації науковці спираються на фундаментальне філософське поняття "субстратної гнучкості" (substrate flexibility). Воно описує явище, коли одна й та сама функціональна сутність може бути реалізована за допомогою абсолютно різних фізичних матеріалів.

Наприклад, звичайна чашка виконує свою роль незалежно від того, виготовлена вона з кераміки, пластику, скла чи металу - її функція утримувати рідину залишається незмінною.

Швіцгебель та Побер стверджують, що людська свідомість також є субстратно гнучкою.

Складні інформаційні зв'язки, пам'ять, емоційні та сенсорні системи можуть успішно еволюціонувати як на рівні мікроскопічних хімічних сполук екзотичних планет, так і всередині неорганічних структур.

Віра у те, що мислячими можуть бути лише істоти з нашою анатомією, є грубим порушенням астрономічного принципу Коперника (принципу посередності), який доводить, що людство і Земля не посідають жодного привілейованого чи унікального становища у космосі.

Новий погляд на ШІ та розбрат серед вчених

Теоретичні висновки філософів мають пряме відношення до сучасних запеклих дискусій навколо ШІ та можливості набуття ним власної свідомості.

Оскільки ШІ-моделі взагалі позбавлені біологічного тіла, потенційне виникнення у них самосвідомості створить сутність, яка кардинально відрізнятиметься від усього, до чого звикло людство.

Проте саме у питанні технологій погляди авторів дослідження розділилися:

Джеремі Побер висловив скепсис, зазначивши, що поки наука не отримає залізобетонних доказів зворотного, ми маємо вважати, що сучасні кремнієві комп'ютерні чипи не здатні згенерувати справжню свідомість.

Ерік Швіцгебель зайняв протилежну позицію, закликавши колег бути максимально відкритими до цієї ідеї, адже заперечення розуму у кремнієвому субстраті є тим самим проявом земного егоїзму.

"Всесвіт може приховувати розуми, які значно випереджають наше розуміння, і людству доведеться навчитися приймати свідомість у будь-якій формі - від кам'яного прибульця до цифрового алгоритму", - заявив дослідник.