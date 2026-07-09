Данте мог описать падение астероида еще 700 лет назад: что узнали ученые

Мог ли Данте еще 700 лет назад описать столкновение Земли с астероидом? Новое исследование предполагает, что "Ад" из "Божественной комедии" может скрывать неожиданно точное описание космической катастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EGU General Assembly 2026 .

Сатана как космический импактор: образование кратера

Традиционно падение Люцифера с небес истолковывалось исключительно как духовное или метафорическое событие. Однако профессор Тимоти Бурбери из Университета Маршалла выдвинул смелую гипотезу: Данте описал Сатану как физический высокоскоростной объект - космический импактор .

Согласно моделированию ударной физики, траектория Сатаны полностью повторяет падение извлеченного большого астероида (похожего на межзвездный объект Оумуамуа). Он пробил южное полушарие и углубился в самое сердце планеты.

Удар такой силы вытеснил колоссальные массы земной коры, вытолкнув северное полушарие вверх. В результате сформировалась гигантская воронка, сужающаяся к ядру планеты - именно так Данте изобразил топографию Ада.

Более того, смещенная взрывной волной порода за спиной импактора поднялась с океана, образовав Гору Чистилища, идеально соответствующую понятию "центрального пика", который всегда возникает в эпицентре ударных кратеров.

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Масштабы Чиксулуба и кольцевые структуры Ада

Исследователи сравнивают масштаб описанной Данте катастрофы с падением чиксулубского метеорита, приведшего к вымиранию динозавров.

Однако в отличие от Чиксулуба, космическое тело в поэме не улетучилось, а застряло в ядре, сохранив свою структуру, напоминающую знаменитый 60-тонный железный метеорит Гоба.

Новая геофизическая трактовка полностью объясняет и структуру девяти кругов Ада. Вместо символических уровней греховности они удивительно точно копируют концентрические террасные кольца, образующиеся в массивных ударных бассейнах по всей Солнечной системе.

Подобные многокольцевые структуры современные астрономы фиксируют на Луне, Венере и других космических телах после столкновений. Данте интуитивно описал эти геоморфологические особенности задолго до того, как наука поняла механику их возникновения.

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Литературная геомифология на службе планетарной безопасности

Кроме этого, в тексте "Божественной комедии" обнаружили упоминания о явлениях, которые сегодня известны как терминальная (предельная) скорость, проникновение сквозь земную кору и максимальное компрессионное сжатие материалов у ядра. Поэт также применил элементы неевклидовой геометрии в части "Рай", описывая искажение пространства.

Открытие доказывает, что древняя литература и мифы часто фиксируют и сохраняют наблюдение за реальными природными угрозами еще до того, как наука найдет им формальное объяснение.

Данте признал метеориты реальной геологической силой в эпоху, когда царили догмы Аристотеля об "идеальных и неизменных небесах".

Физическое изображение катастрофы помогло западному мышлению отойти от восприятия космоса как чисто духовной иллюзии.

Современные ученые отмечают, что подобные средневековые тексты и геоданные могут помочь специалистам планетарной безопасности лучше просчитать цикличность и последствия глобальных космических угроз для Земли.