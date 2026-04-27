Нажилась ли РФ на войне в Иране? Зеленский раскрыл данные разведки

По словам главы государства, Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины представили оценку состояния экономики и социальных процессов в РФ после первого квартала этого года.

В частности, фиксируется существенное ухудшение ключевых экономических показателей, а также заметные потери российского экспорта.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативные", - заявил Зеленский.

Он добавил, что на ситуацию влияют, в частности, украинские дальнобойные удары.

"Наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", - подытожил президент.

Удары по тылу и объектам РФ

22 апреля Силы беспилотных систем поразили базу спецподразделения ФСБ. Был уничтожен пункт управления и место дислокации, в результате чего погибли 27 кадровых спецназовцев.