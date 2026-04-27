ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский назвал "самый горячий запрос" военных на фронте

17:55 27.04.2026 Пн
2 мин
Речь идет о наземных роботизированных комплексах, которых уже законтрактовали 25 тысяч
aimg Мария Науменко
Зеленский назвал "самый горячий запрос" военных на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрели поставки НРК и усиление защиты от баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Читайте также: Минус пункты управления дронами и "Торнадо-С": Силы обороны ударили по тылам оккупантов

По словам главы государства, наземные роботизированные комплексы остаются одним из самых актуальных запросов Сил обороны. Уже законтрактовано 25 тысяч таких систем - это вдвое больше, чем в прошлом году.

В то же время президент подчеркнул, что это лишь начальный уровень, и количество НРК будет существенно увеличено.

"Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению и всем командирам, которые масштабируют использование НРК", - отметил Зеленский.

Он поручил Генеральному штабу и Министерству обороны ежемесячно проверять реальную потребность в этих системах и уровень их поставки.

Отдельно на Ставке рассмотрели вопрос защиты от баллистических угроз. Речь шла о поставках ракет для антибаллистических систем и выполнении договоренностей с партнерами.

"Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования", - подчеркнул президент.

Также обсудили альтернативные средства противоракетной защиты, в частности доступные на мировом рынке и украинские разработки.

Украина усиливает ПВО

Вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для Украины на фоне постоянных ракетных угроз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о критическом дефиците систем Patriot и предупреждал, что потребность в вооружении будет только расти в случае затягивания войны.

Отметим, накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, стало известно, что Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются разработки и использования новейшего лазерного оружия. Кроме того, стороны согласовали пакет сотрудничества на 4 млрд евро, который предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Вооруженные силы Украины ПВО фронт
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО