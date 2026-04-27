Зеленский назвал "самый горячий запрос" военных на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого рассмотрели поставки НРК и усиление защиты от баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам главы государства, наземные роботизированные комплексы остаются одним из самых актуальных запросов Сил обороны. Уже законтрактовано 25 тысяч таких систем - это вдвое больше, чем в прошлом году.

В то же время президент подчеркнул, что это лишь начальный уровень, и количество НРК будет существенно увеличено.

"Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению и всем командирам, которые масштабируют использование НРК", - отметил Зеленский.

Он поручил Генеральному штабу и Министерству обороны ежемесячно проверять реальную потребность в этих системах и уровень их поставки.

Отдельно на Ставке рассмотрели вопрос защиты от баллистических угроз. Речь шла о поставках ракет для антибаллистических систем и выполнении договоренностей с партнерами.

"Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования", - подчеркнул президент.

Также обсудили альтернативные средства противоракетной защиты, в частности доступные на мировом рынке и украинские разработки.

Украина усиливает ПВО

Вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для Украины на фоне постоянных ракетных угроз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о критическом дефиците систем Patriot и предупреждал, что потребность в вооружении будет только расти в случае затягивания войны.