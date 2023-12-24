В Минцифре сделали заявление на фоне слухов о повестках в "Дії"
Повесток для военнообязанных на платформе госуслуг "Дія" не будет никогда. В Минцифре сделали заявление на фоне новых слухов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дія не будет никогда. И только так", - написал он в Telegram-канале.
Что известно о новых слухах о повестках в "Дія"
Напомним, накануне Телеграм-каналы начали активно распространять информацию о том, что в Украине в конце декабря "начнут работу блок-посты по вручению повесток". Кроме того, они писали, что "скоро якобы появятся повестки в "Дії".
Источником сообщения стал бывший советник мэра Ивано-Франковска, военной 72-й бригады Назария Кишка.
Впрочем, официально такая информация не подтверждалась.
Добавим, что подобные слухи неоднократно распространялись по сети. Впрочем, в интервью РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже отмечал, что повестки военнообязанным через "Дію" не будут отправлять. Кроме того, такое нововведение даже не планируется. Полное интервью с министром можно прочитать по ссылке.
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