Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область: мнение эксперта

Украинские войска не собираются быстро выходить из Курской области. Об этом говорит то, что Украина вводит военную комендатуру в городе Суджа, берет на себя вопросы безопасности гражданских и строит инженерно-фортификационные сооружения.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "История может затянуться". Зачем комендатура в Курской области и надолго ли там Украина?
"Наши войска роют окопы, сооружают блиндажи и проходят опасные направления. То есть создают все необходимое, чтобы вести длительную оборонительную операцию", - отметил военный эксперт Владислав Селезнев.
При этом он добавил, что то, как долго продлится операция, спрогнозировать сложно. Все зависит от ресурсов украинской армии и российских войск.
"Здесь нельзя делать никаких прогнозов. Если россияне подтянут большое количество резервов и пойдут в наступление, мы, соответственно, будем вынуждены перейти в маневренную оборону. А если они не смогут, и у нас будет достаточно ресурсов, думаю, вся эта история может достаточно серьезно затянуться. Не только на месяц-два, а на гораздо дольше", - считает эксперт.
В то же время, по его словам, сейчас слишком много факторов неопределенности. Во-первых, неизвестно, какие ресурсы готовы привлечь ВСУ для удержания и поддержки Курского плацдарма. Во-вторых, непонятно, к чему готова российская армия для его ликвидации.
"Поэтому пока, я думаю, не стоит строить каких-либо предположений", - подытожил Селезнев.
Напомним, 6 июля украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Целью сделки является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины.
Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).
Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру . Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 16 августа - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.