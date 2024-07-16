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Могут ли в Украине увеличить количество блокпостов после 17 июля: что говорят в Минобороны

Иллюстративное фото: в Украине не планируют увеличивать количество блокпостов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине, вероятно, пока не планируют увеличивать количество блокпостов на улицах на фоне мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Он напомнил, что с завтрашнего дня тем, кто не обновил свои военно-учетные данные, будут выписывать штрафы в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. 

Также повестки, которые были отправлены "Укрпочтой", будут считать полученными и подпись теперь не является необходимой. 

"Насчет увеличения блокпостов - такой информации у нас сейчас нет", - отметил Лазуткин. 

По его словам, "неприятная история" для граждан с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди вовремя не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому у военкоматов не было о них информации. 

Что предшествовало

Напомним, украинцы мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 17 июля. После этой даты им могут выписывать штрафы в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Согласно данным Минобороны, за 60 дней военно-учетные данные обновили около 3,2 млн граждан в приложении "Резерв+", около 1,2 млн граждан в ЦНАПах и более 600 тысяч в ТЦК.

С ответами на главные вопросы насчет обновления данных и штрафов можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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