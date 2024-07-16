Могут ли в Украине увеличить количество блокпостов после 17 июля: что говорят в Минобороны

Он напомнил, что с завтрашнего дня тем, кто не обновил свои военно-учетные данные, будут выписывать штрафы в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Также повестки, которые были отправлены "Укрпочтой", будут считать полученными и подпись теперь не является необходимой.

"Насчет увеличения блокпостов - такой информации у нас сейчас нет", - отметил Лазуткин.

По его словам, "неприятная история" для граждан с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди вовремя не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому у военкоматов не было о них информации.