Чи можуть в Україні збільшити кількість блокпостів після 17 липня: що говорять у Міноборони

Він нагадав, що відзавтра тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Також повістки, які були надіслані "Укрпоштою", вважатимуть отриманими і підпис тепер не є необхідним.

"Щодо збільшення блокпостів - такої інформації у нас зараз немає", - зазначив Лазуткін.

За його словами, "неприємна історія" для громадян із блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди вчасно не оновили свої військово-облікові дані. Тому військкомати не мали про них інформації.