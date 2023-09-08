Могут ли в Украине мобилизовать людей, которые не подлежат призыву: что говорят в ТЦК

В Украине не могут принять на военную службу по контракту людей, которые не подлежат призыву согласно законодательству. Однако есть некоторые исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Кременчугского районного ТЦК и СП Романа Сушка в интервью "Кременчугскому телеграфу" .

По его словам, ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако, если они сами проявляют желание служить, их направляют на ВВК. Тогда комиссия решает, может тот или иной человек служить.

Это же касается непригодных к военной службе по состоянию здоровья. Если человек хочет служить, он должен написать заявление, иначе его нельзя призвать.

Также в Украине не могут призвать людей старше 60 лет, ведь по закону проходить военную службу можно только до 60 лет.

Многодетных военнообязанных призвать могут, но только если такое лицо само напишет заявление.

"А еще я требую заявление от его жены, потому что были случаи, когда из-за каких-то недоразумений с женой, неурядиц в семье, муж писал заявление на мобилизацию, его призывали, а потом ко мне приходила жена с детьми и начинали требовать вернуть мужа назад ", - добавил Сушко.

Мобилизация в Украине

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть некоторые исключения, о которых написано в материале РБК-Украина.

При этом недавно в Украине утвердили новое расписание болезней, согласно которому будут оценивать пригодность к военной службе. В частности, по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех.

В то же время в Украине продолжат существовать ограничения по состоянию здоровья для распределения военных.

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