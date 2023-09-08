ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можуть в Україні мобілізувати людей, які не підлягають призову: що кажуть у ТЦК

П'ятниця 08 вересня 2023 14:52
UA EN RU
Чи можуть в Україні мобілізувати людей, які не підлягають призову: що кажуть у ТЦК Фото: у ТЦК розповіли, чи можуть в Україні мобілізувати людей, які не підлягають призову (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні не можуть прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є певні виключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП Романа Сушка в інтерв'ю "Кременчуцький ТелеграфЪ".

За його словами, ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю. Проте якщо вони самі проявляють бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може та чи інша людина служити.

Це ж саме стосується непридатних до військової служби за станом здоров’я. Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву, інакше її не можна призвати.

Також в Україні не можуть призвати людей віком понад 60 років, адже згідно з законом проходити військову службу можна тільки до 60 років.

Багатодітних військовозобов’язаних призвати можуть, але тільки якщо така особа сама напише заяву.

"А ще я вимагаю заяву від його дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння з дружиною, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати вернути чоловіка назад", - додав Сушко.

Мобілізація в Україні

Наразі під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є певні виключення, про які написано у матеріалі РБК-Україна.

При цьому нещодавно в Україні затвердили новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за "спірними" статтями придатними будуть визнаватимуть всіх.

Водночас в Україні продовжать існувати обмеження за станом здоров’я для розподілу військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає