Могут ли уклонистам заблокировать банковские счета и от чего это зависит

Мобилизация в Украине набирает обороты, однако идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по собственной инициативе хотят не все. При этом у некоторых из военнообязанных лиц возникает вопрос - могут ли уклонистам заблокировать банковские счета?
РБК-Украина со ссылкой на портал Army.gov.ua рассказывает об основных обязанностях украинцев по защите государства, наказании за неявку в ТЦК, а также при каких обстоятельствах уклонистам могут блокировать банковские карты.
Согласно статье 65 Конституции, граждане обязаны защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины. Исходя из этого, украинцы должны:
Согласно действующему законодательству, если человек получил повестку, но не пришел по ней в ТЦК и СП, ему может грозить:
Здесь следует отметить, что повестки существуют разных типов:
Следовательно, если человеку вручили повестку на уточнение данных или прохождение ВВК, и он не явился - ему грозит административная ответственность (штраф).
Если же человек прошел ВЛК, был признан годным, получил мобилизационное распоряжение и не явился - ему грозит уголовная ответственность (лишение свободы).
В случае невыполнения военнообязанным лицом своих обязанностей блокирование банковского счета может иметь место.
В то же время стоит уточнить, что такое может произойти только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности - за нарушение правил военного учета (законодательства о мобилизации).
Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.
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