Чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки і від чого це залежить

Мобілізація в Україні набирає обертів, однак іти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з власної ініціативи хочуть не всі. При цьому у декого з військовозобов'язаних осіб виникає питання - чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки?
РБК-Україна із посиланням на портал Army.gov.ua розповідає про основні обов'язки українців щодо захисту держави, покарання за неявку до ТЦК, а також за яких обставин ухилянтам можуть блокувати банківські картки.
Згідно зі статтею 65 Конституції, громадяни зобов'язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України. Виходячи з цього, українці повинні:
Згідно з чинним законодавством, якщо людина отримала повістку, але не прийшла по ній до ТЦК та СП, їй може загрожувати:
Тут варто зазначити, що повістки існують різних типів:
Отже, якщо особі вручили повістку на уточнення даних або проходження ВЛК, і він не з'явився - йому загрожує адміністративна відповідальність (штраф).
Якщо ж людина пройшла ВЛК, була визнана придатною, отримала мобілізаційне розпорядження і не з'явилась - їй загрожує кримінальна відповідальність (позбавлення волі).
У разі невиконання військовозобов'язаною особою своїх обов'язків, блокування банківського рахунку може мати місце.
Водночас варто уточнити, що таке може статися лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності - за порушення правил військового обліку (законодавства про мобілізацію).
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