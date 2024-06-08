Могут ли уклонистам заблокировать банковские счета и от чего это зависит
Мобилизация в Украине набирает обороты, однако идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по собственной инициативе хотят не все. При этом у некоторых из военнообязанных лиц возникает вопрос - могут ли уклонистам заблокировать банковские счета?
РБК-Украина со ссылкой на портал Army.gov.ua рассказывает об основных обязанностях украинцев по защите государства, наказании за неявку в ТЦК, а также при каких обстоятельствах уклонистам могут блокировать банковские карты.
Обязанности украинцев по защите государства
Согласно статье 65 Конституции, граждане обязаны защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины. Исходя из этого, украинцы должны:
- являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке для взятия на военный учет, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра
- предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины (с последующим возмещением государством их стоимости)
- раз в год проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе
- иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы (в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины)
- уточнить до 16 июля 2024 года адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные - в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного "Резерв+"
- выполнять другие требования действующего законодательства (например, соблюдать требования правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов)
Как могут наказать за неявку в ТЦК
Согласно действующему законодательству, если человек получил повестку, но не пришел по ней в ТЦК и СП, ему может грозить:
- административная ответственность
- уголовная ответственность
Здесь следует отметить, что повестки существуют разных типов:
- на прохождение срочной военной службы (сейчас их не выдают)
- на уточнение данных (обновление информации о личности)
- на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)
- на прибытие на призывной пункт (начало службы)
Следовательно, если человеку вручили повестку на уточнение данных или прохождение ВВК, и он не явился - ему грозит административная ответственность (штраф).
Если же человек прошел ВЛК, был признан годным, получил мобилизационное распоряжение и не явился - ему грозит уголовная ответственность (лишение свободы).
Могут ли уклонистам блокировать банковские счета
В случае невыполнения военнообязанным лицом своих обязанностей блокирование банковского счета может иметь место.
В то же время стоит уточнить, что такое может произойти только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности - за нарушение правил военного учета (законодательства о мобилизации).
Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.
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