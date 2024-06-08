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Чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки і від чого це залежить

Субота 08 червня 2024 08:00
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Чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки і від чого це залежить Карати ухилянтів можуть по-різному (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мобілізація в Україні набирає обертів, однак іти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з власної ініціативи хочуть не всі. При цьому у декого з військовозобов'язаних осіб виникає питання - чи можуть ухилянтам заблокувати банківські рахунки?

РБК-Україна із посиланням на портал Army.gov.ua розповідає про основні обов'язки українців щодо захисту держави, покарання за неявку до ТЦК, а також за яких обставин ухилянтам можуть блокувати банківські картки.

Обов'язки українців щодо захисту держави

Згідно зі статтею 65 Конституції, громадяни зобов'язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України. Виходячи з цього, українці повинні:

  • з'являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду
  • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України (з наступним відшкодуванням державою їх вартості)
  • раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби
  • мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України)
  • уточнити до 16 липня 2024 року адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані - у ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного "Резерв+"
  • виконувати інші вимоги чинного законодавства (наприклад, дотримуватись вимог правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів)

Як можуть покарати за неявку до ТЦК

Згідно з чинним законодавством, якщо людина отримала повістку, але не прийшла по ній до ТЦК та СП, їй може загрожувати:

  • адміністративна відповідальність
  • кримінальна відповідальність

Тут варто зазначити, що повістки існують різних типів:

  • на проходження строкової військової служби (зараз їх не видають)
  • на уточнення даних (оновлення інформації про особу)
  • на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)
  • на прибуття на призовний пункт (початок служби)

Отже, якщо особі вручили повістку на уточнення даних або проходження ВЛК, і він не з'явився - йому загрожує адміністративна відповідальність (штраф).

Якщо ж людина пройшла ВЛК, була визнана придатною, отримала мобілізаційне розпорядження і не з'явилась - їй загрожує кримінальна відповідальність (позбавлення волі).

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки

У разі невиконання військовозобов'язаною особою своїх обов'язків, блокування банківського рахунку може мати місце.

Водночас варто уточнити, що таке може статися лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності - за порушення правил військового обліку (законодавства про мобілізацію).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на яких підставах можна отримати відстрочку під час війни.

Читайте також, чи можуть вручати повістки тим, у кого є бронь, і що робити в таких випадках.

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