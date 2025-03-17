Могут ли США силой принудить Россию к перемирию: ответ Сибиги

Напомним, Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.

Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.

В то же время Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.

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