Чи можуть США силою примусити Росію до перемир'я, - відповідь Сибіги

Андрій Сибіга зазначив, що зараз американська сторона активно працює з Росією для отримання чіткої позиції з питань перемир'я.

На думку Сибіги, у разі негативної відповіді з боку Кремля, Україна може очікувати на посилення тиску з боку США.

"Ми виходимо з того, що зараз американська сторона проводить контакти з російською стороною для отримання цієї позиції. Моя думка, що негативна відповідь, відмова російської сторони щодо цієї пропозиції презюмує можливість застосування необхідних елементів тиску на росіян задля досягнення миру", - заявив Сибіга.

За словами голови МЗС, ключовими інструментами тиску є дипломатичні заходи, зокрема санкції, які можуть бути застосовані для досягнення бажаного результату.