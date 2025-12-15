Могут ли солдат НАТО разместить на линии разграничения: что говорит Зеленский

Вопрос мониторинга во время прекращения огня должен стать частью гарантий безопасности. Вопрос присутствия на линии разграничения военных еще обсуждается.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
У главы украинского государства спросили, возможно ли присутствие военных НАТО или Европы на линии разграничения.
В ответ Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина обсуждает с союзниками гарантии безопасности.
"Мой сигнал: перед любыми шагами на поле боя и военные, и гражданское население должны четко понимать, какие именно будут гарантии безопасности. Это очень важно", - добавил он.
Также глава украинского государства обратил внимание, что США "воспринимают" аналог статьи 5 Североатлантического договора как гарантию безопасности для Украины. Сейчас идет работа над тем, чтобы все было четко прописано. В этом направлении есть прогресс.
По словам Зеленского, он видел детали от военных, которые они нарабатывают. И сейчас все выглядит очень неплохо.
Также должен быть проработан вопрос мониторинга во время прекращения огня: кто его совершает, в каком формате, какие санкционные меры принимаются к нарушителю.
"Кто будет находиться на контактной линии во время режима прекращения огня: люди, военные контингенты, технологический мониторинг или сочетание этих элементов сейчас прорабатывается военными специалистами. Я считаю, что им нужно дать возможность профессионально доработать эти предложения и представить решение", - добавил президент.
Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что "коалиция решительных" уже подготовила для Украины гарантии безопасности. Деталей французский лидер не раскрывал.
При этом несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США передали Украине проект гарантий безопасности.