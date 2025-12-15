Могут ли солдат НАТО разместить на линии разграничения: что говорит Зеленский

У главы украинского государства спросили, возможно ли присутствие военных НАТО или Европы на линии разграничения.

В ответ Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина обсуждает с союзниками гарантии безопасности.

"Мой сигнал: перед любыми шагами на поле боя и военные, и гражданское население должны четко понимать, какие именно будут гарантии безопасности. Это очень важно", - добавил он.

Также глава украинского государства обратил внимание, что США "воспринимают" аналог статьи 5 Североатлантического договора как гарантию безопасности для Украины. Сейчас идет работа над тем, чтобы все было четко прописано. В этом направлении есть прогресс.

По словам Зеленского, он видел детали от военных, которые они нарабатывают. И сейчас все выглядит очень неплохо.

Также должен быть проработан вопрос мониторинга во время прекращения огня: кто его совершает, в каком формате, какие санкционные меры принимаются к нарушителю.

"Кто будет находиться на контактной линии во время режима прекращения огня: люди, военные контингенты, технологический мониторинг или сочетание этих элементов сейчас прорабатывается военными специалистами. Я считаю, что им нужно дать возможность профессионально доработать эти предложения и представить решение", - добавил президент.