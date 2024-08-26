Можно ли остаться в армии после достижения предельного возраста: объяснение юриста

В каких случаях военного не уволят со службы даже при достижении предельного возраста

Предельный возраст пребывания человека на военной службе установлен частью 1 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Часть вторая этой же статьи устанавливает, что военнослужащий, имеющий высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой им должности, признанный военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, может быть оставлен на военной службе свыше предельного возраста на срок до 5 лет, но исключительно по просьбе такого военнослужащего", - говорит адвокат.

В соответствии с Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины военнослужащие в течение 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания их на военной службе направляются для определения степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья на обследование в военно-врачебную комиссию, выводы которой учитываются при определении оснований увольнения с военной службы.

Военнослужащие, об оставлении которых на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе решение не принято, подлежат увольнению с военной службы на основании документов, определенных Министерством обороны Украины.

"При этом военнослужащие по их желанию могут не направляться на обследование военно-врачебной комиссией в случае увольнения по возрасту в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорит Ан.

То есть решение об оставлении лица на военной службе может быть принятым командованием только при наличии решения ВВК о пригодности лица к службе, которое осуществлено не ранее 12 месяцев до достижения предельного возраста, и рапорта военнослужащего о желании остаться на военной службе и такое решение должно быть принято до достижения лицом предельного возраста.

"Отсутствие одного из вышеупомянутых документов или принятие приказа вне указанного срока делает такой приказ противоправным и недействительным", - объясняет эксперт.