Чи можна залишитись у війську після досягнення граничного віку: пояснення юриста

У яких випадках військового не звільнять зі служби навіть при досягненні граничного віку

Граничний вік перебування особи на військовій службі встановлено частиною 1 статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Частина друга цієї ж статті встановлює, що військовослужбовець, який має високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ним посаді, визнаний військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, може бути залишений на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років, але виключно на прохання такого військовослужбовця", - каже адвокат.

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України військовослужбовці протягом 12 місяців до досягнення граничного віку перебування їх на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров’я на обстеження до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються під час визначення підстав звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не ухвалено, підлягають звільненню з військової служби на підставі документів, визначених Міністерством оборони України.

"При цьому військовослужбовці за їх бажанням можуть не направлятися на обстеження військово-лікарською комісією в разі звільнення за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі", - говорить Ан.

Тобто рішення про залишення особи на військовій службі може бути ухваленим командуванням тільки за наявності рішення ВЛК про придатність особи до служби, яке здійснено не раніше 12 місяців до досягнення граничного віку, та рапорту військовослужбовця про бажання залишитись на військовій службі і таке рішення має бути ухвалене до досягнення особою граничного віку.

"Відсутність одного з вищезазначених документів або прийняття наказу поза вказаним строком робить такий наказ протиправним та недійсним", - пояснює експерт.